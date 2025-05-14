Anamur İlçe Müftülüğü tarafından sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla ailelere ve engelli bireylere yönelik bir çok etkinlikler düzenliyor.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolaysıyla Anamur Halk Eğitimi Merkezi Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezi, Ortaköy Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ve ailesinde engelli bireyi bulunan personeli ziyaret etti.

Zihinsel, ruhsal ve bedensel engellilerle bir araya gelip, onlarla birebir ilgilenmek gerektiğini ifade den İlçe Müftüsü Fidan, "Millet olarak her fırsatta bu kardeşlerimizi ziyaret etmeli, şefkat ve merhametle yaklaşarak bağrımıza basmalıyız." dedi.

Müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Müftü Fidan, ''Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun her kesimine sahih dini bilgiyi ulaştırmak adına sorumluluğunun bulunduğunu belirtilerek, "Engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesi, yalnız hissetmemesi adına devletimizin seferber ettiği imkanları çoktur. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak engelli kardeşlerimizin yolunu açarak onların işlerini kolaylaştırmak, sahih dini bilgiye ulaşmaları adına üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz.”dedi

Engelliden çok ,engelliye bakan kişilerin de çok önemli olduğu, bunlara da çok yardımcı olmak gerektiği ifade eden Müftü Fidan,"Engelli olmak bir kusur değildir. Bu Rabbimizin bir imtihanıdır. Engellilere bakma karşılığında cennet vaad edilmiştir. Bütün engellerin sevgiyle, paylaşmayla ve birlikte aşılacağına olan inancım tamdır." dedi

Müftü Fidan, "10- 16 Mayıs tarihinde Engelli vatandaşların sorun ve isteklerini görüşmek ve Müftülük olarak yapabilecekleri şeyleri istişare etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Misafirperverliklerinden dolayı Anamur Halk Eğitimi Merkezi Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezi, Ortaköy Özel Eğitim Uygulama Okulun yöneticilerine teşekkür ediyoruz."dedi

Müftü Mehmet Fidan yaptığı ziyaretlerde Engelli Koordinatörü Mikail Nehir’de hazır bulundu.