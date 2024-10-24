Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Çay ve Sultandağı Devlet Hastanesi ziyaret ederek, hem hastaları dinledi hem de sağlık personeli ile fikir alış verişinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Korkmaz, çalışmaları inceleyip personelden bilgi aldı. Acil, tetkik, görüntüleme birimlerini ve yataklı servisleri inceleyen Korkmaz, yatarak tedavi gören hastaları da ziyaret ederek hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Korkmaz, hasta ve yakınlarının istek ve önerilerini dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastalar, İl Sağlık Müdürü Korkmaz’a samimi ziyaretinden ve kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Müdür Korkmaz, hastane ziyaretlerinin ardından Çay ilçesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarını ziyaret etti. Korkmaz, nöbetçi personelinden çalışmalarla ilgili bilgi alarak ihtiyaç, istek, sıkıntı, önerileri dinledi.