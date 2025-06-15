Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen “Temiz Deniz” etkinliğinde, Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekildi. Denize açılan 12 metrelik pankartla “Denizime dokunma, Marmara hepimizin” çağrısı yapıldı.BURSA (İGFA) -Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi’nin ekolojik dengesine yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla “Temiz Deniz” etkinliği düzenlendi.

Mudanya Belediyesi’nin öncülüğünde, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Marmara Değişim Elçileri ve Bursa Su Kolektifi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Mudanya Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar destek verdi.

Mudanya Mütareke Meydanı’nda bir araya gelen çevre gönüllülerinin etkinliğinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, denizlerin hızla kirlendiğine dikkat çekerek, amaçlarının deniz canlılarını ve doğal yaşamı korumak olduğunu söyledi. "Marmara Denizi, bu çevre bizlere yalnızca geçmişten miras değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve geleceğimizin emanetidir" diyen Güneş, "Bu emanete sahip çıkmak zorundayız; bu, bizlerin görevidir” diye konuştu.

Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu ise, çevre kirliliğinin yalnızca doğal yaşamı değil, sosyal adaleti de tehdit ettiğine dikkat çektiği konuşmasında, Marmara’daki müsilaj sorununa değindi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, “Doğa yoksa, yaşam yok” diyerek hem kurumlara hem yurttaşlara sorumluluk çağrısında bulundu.

Daha sonra can yeleklerini giyen çevre gönüllüleri, Mudanya Mütareke Meydanı sahilinden denize girdi. Deniz yüzeyine açılan, 12 metre çapındaki “Denizime Dokunma, Marmara Hepimizin” yazılı dev pankart sahildeki yurttaşlardan alkışlarla destek buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca deniz kirliliğine dikkat çeken fotoğraflar da sergilendi.