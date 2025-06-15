Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kenenin ısırması sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi’nde yaşayan Ali Şimşek’in; Kurban Bayramı’nda çıktığı arazide kafasına kene yapıştı. Keneyi fark eden Şimşek, keneyi elleriyle çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlanarak Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlk tedavisinin ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ali Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Şimşek’in cenazesi, Pusatlı Mahallesi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.