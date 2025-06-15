Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında yaşanan artış, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, Odunpazarı Belediyesi aldığı önlemlerle dikkat çekiyor.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 35 merkez mahallede haftada iki kez, 50 kırsal mahallede ise iki haftada bir düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Kullanılan ilaçlar yalnızca sinekleri değil, aynı zamanda insan sağlığını tehdit eden kenelere karşı da etkili. Böylece, özellikle yaz aylarında yaygınlaşan bu tehlikeli haşerelere karşı çift yönlü bir koruma sağlanıyor.

İlaçlama faaliyetleri bu dönem büyük önem taşıyor

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, sivrisinek, karasinek ve kene gibi zararlıların popülasyonunu kontrol altında tutmak için yaz boyunca çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Özellikle kene kaynaklı hastalıkların artış gösterdiği bu dönemde yapılan ilaçlama faaliyetleri, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmesi adına büyük önem taşıyor.