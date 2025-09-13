MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkücü Şehitleri Anma Programı’nda yaptığı konuşmada 12 Eylül 1980 darbesini hatırlatarak, "12 Eylül, Türk milletinin hafızasına kara bir lekedir. Ülkücüler kaybetmedi, çünkü biz buradayız" dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu’nda "Ülkücü Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Başkan Burhan Mucur, 12 Eylül’ü "Türk milletinin hafızasına kara bir leke" olarak nitelendirip, o dönemde millet iradesinin susturulduğunu ve ülkücülerin hedef alındığını söyledi. Mucur, 12 Eylül’ün yalnızca bir iktidar değişikliği olmadığını, emperyalizmin taşeronlarının milletin ruhunu esir alma girişimi olduğunu belirterek, ülkücülerin iman ve Türk-İslam ülküsü uğruna büyük fedakârlıklar yaptığını anlattı. Şehitlerin genç yaşta olduklarını, nişanlı veya yeni evli olanların bulunduğunu belirten Mucur, "Hepsi bir tek değer uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüdü: Tek düşündükleri vatandı, milletti, bayraktı ve devletti" diye konuştu.

Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini aktararak 12 Eylül’de kaybedenin Türkiye olduğunu savundu ve Ülkücü hareketin "Türk milletinin sigortası" olduğunu vurguladı.

Burhan Mucur konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkücüler kaybetmedi. Çünkü onların emaneti hâlâ bu meydanlarda, hâlâ bu salonlarda, hâlâ bu davanın yüreklerinde yaşamaktadır. O gün darağaçlarında asılan yiğitlerimize mahcup olmayacağız. Zindanlarda işkencelere direnen ağabeylerimizin izinden ayrılmayacağız. Türk milletini bölmek isteyenlere, bayrağımıza göz dikenlere, vatanımıza tuzak kuranlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Ülkücülük bir dava ahlakıdır, bir dava şuurudur. Bu şuurun önünde ne zindan, ne darağacı, ne de ihanet durabilir. Bizler, kalbimizde Allah inancıyla, ardımızda şehitlerimizin hatırasıyla, önümüzde milletimizin desteğiyle, gönlümüzde ise emsalsiz vatan sevgisiyle dimdik ayaktayız. Ey aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Bu vatanı namahreme bırakmayacağız, bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz, bu kutlu emaneti sonsuza kadar taşıyacağız. Rabb’im birliğimizi daim eylesin. Ne mutlu Türk’üm diyene."