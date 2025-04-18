Antalya’da 11-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonasında 9 sporcu ile katılan Manisa kafilesi 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Antalya’da düzenlenen U23 ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonasında 9 sporcu ile katılan Manisa kafilesi 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Cemile Aykoç 2025 Dünya Şampiyonası vizesini aldı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muaythai Manisa il Temsilcisi Ahmet Demiraslan, "Cemile kızımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyükler kategorisinde tüm rakiplerini geçerek tekrar Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bu yıl yapılacak Dünya Muaythai Şampiyonasında Ülkemizi ve ilimizi ay yıldızlı forma ile tekrar gururlandıracağına inancım tam. Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında derece yapan diğer sporcular yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Süper Ligi Şampiyonasında milli forma ile yarışabilmek için Ligde ter dökecekler. Ulusal kanallarda yayınlanacak olan Sportoto Süper Ligde kendilerine başarılar dilerim. Ayrıca Başarıda payı olan antrenörlerimize, İl Spor Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Spor Kulübü Yönetimine teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Dereceye giren sporcular şöyle: "Cemile Aykoç Türkiye Şampiyonu, Rabia Menteşe Türkiye 2’ncisi, Simge Güler Türkiye 2’ncisi, Zakire Nur Yıldız Türkiye 3’üncüsü, Ömer Taşkın Türkiye 3’üncüsü, İsmail Özün Türkiye 3’üncüsü."