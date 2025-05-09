Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) düzenlenen Bahar Şenlikleri, Battalgazi Yerleşkesi’nde renkli etkinliklerle tamamlandı. 5 Mayıs Pazartesi günü başlayan şenlikler, dört gün boyunca öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenliklerin ilk gününde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile çeşitli sponsor firmalar, stant açarak öğrencilere ikram ve tanıtım faaliyetlerinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yemek dağıtım stantları da şenlik alanına hareket kattı.

Etkinliklerde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Selam - Sözün Gölgesinde" adlı şiir sunumu büyük beğeni topladı. Programda, Aziz Kağan ve bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Özger de şiir seslendirdi. Öğrenciler tarafından icra edilen halk şiirleri, milli ve lirik eserler dinleyicilerden tam not aldı.

Uluslararası öğrenciler de şenliklerde kültürel zenginliklerini sergiledi. Taylandlı öğrenci Affaf Wadeng’in Türkiye yolculuğunu anlattığı sunum, Filistinli Noor Kanaan Hussein’in Yunus Emre’nin dizelerini seslendirdiği anlar izleyenleri duygulandırdı. Uluslararası öğrencilerin "Malatya Malatya Bulunmaz Eşin" türküsünü hep birlikte söylemesi alkış aldı.

Şenliklerin son gününde konserler ve karaoke yarışmaları ile coşku zirveye çıktı. Kampüs dört gün boyunca konserler, sergiler, dans ve tiyatro gösterileri, kariyer söyleşileri, sportif faaliyetler, defile ve DJ performanslarıyla adeta festival alanına dönüştü. MTÜ Bahar Şenlikleri, öğrencilerin yoğun ilgisi ve yüksek katılımıyla tamamlanırken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şenliklerin son gününde söz alan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, bahar şenliklerinin dolu dolu geçtiğini belirterek, daha önceden duyurdukları Solo Türk uçuş gösterisinin ise hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini söyledi.