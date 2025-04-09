Geçtiğimiz hafta kutlanan Kütüphane Haftası’nın ardından Marmaris Ticaret Odası, sınırlı sayıda basılan özel eserler ile Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi’nde eksik olan bazı kitapları temin ederek bağışta bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), hizmet binasında ve online ortamda gerçekleştirdiği eğitimlerin yanı sıra Marmaris yaşayanları için de eğitim ve kültür çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda daha önce Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda oluşturulan kitap ihtiyaç listesi, MTO tarafından temin edilerek kütüphaneye teslim edildi.

MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Genel Sekreter Taşkın Baykara Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek Kütüphane tarafından belirtilen eksik kitapların yanı sıra, 1844-45 Marmaris Kazası Ahalileri Temettuat Defteri, Han’ım Hey-Dede Korkut Hikayeleri, Yunus’un Gül Bahçesinden ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Tarihi Miras İstanbul gibi Marmaris Kütüphanesi envanterinde bulunmayan ve sınırlı sayıda basılan eserleri de hediye etti.

Marmaris İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nezaket Kantar, kütüphane personeli İlknur Ağgül, Zülfiye Kırantepe ve Emel Güçlük’ün ev sahipliğinde yapılan ziyarette Başkan Ayhan, yetkililerin Kütüphane Haftası’nı kutlayarak 7 binin üzerinde aktif üyesi bulunan ilçe kütüphanesine oda olarak destek vermekten ve okuma alışkanlığını toplumun her kesimine yayma çabalarına katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.