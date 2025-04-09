Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de gazetecilerin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." dedi.

e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşların Alo 144 çağrı merkezi ve il müdürlüklerinden destek alabileceklerini belirten Bakan Göktaş, ""Ailelerden çok yoğun talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.