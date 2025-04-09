Trabzon Günleri etkinliği ve kardeş şehir protokolü imzası için Özbekistan’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet temaslarına başladı.

Trabzon Günleri etkinliklerinin açılış programı ve Buhara ile kardeş şehir protokolü imzalanması amacıyla Özbekistan’a giden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ile Trabzon’un uluslararası tanıtımı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri de katıldı.

Görüşmede konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "Özbekistan’da bir şehirle kardeş şehir olalım, diplomatik ilişkileri yerel düzeyde pekiştirelim istedik. Bu doğrultuda tarihi ve kültürel anlamda çok değerli olan Buhara ile kardeş şehir olma kararı aldık. Bu, sadece sembolik bir adım değil; turizm başta olmak üzere somut iş birlikleriyle içini doldurmak istiyoruz" dedi.

Turizm alanında veriler paylaşan Başkan Genç, "Geçtiğimiz yıl 3 bin 500’e yakın Özbek kardeşimiz Trabzon’u ziyaret etti. 2022 yılında toplamda 1 milyon 319 bin ziyaretçiyi şehrimizde ağırladık. Körfez ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan ve Umman’dan gelen turistlerimiz var. Bu ilgiyi kardeş ülkelere de yaymak istiyoruz. Azerbaycan ile doğrudan uçuşlarımız devam ediyor, 31 Mayıs itibarıyla da Taşkent-Trabzon arasında doğrudan charter uçuşlarımız başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kafkasya ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi yalnızca kültürel değil, ekonomik anlamda da geliştirmeyi hedefliyoruz. Her turist aynı zamanda bir yatırımcıdır. 2022 yılında Trabzon’un doğrudan veya dolaylı turizm geliri 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı. Bu nedenle turizme çeşitlilik kazandırmak ve iş birliklerini artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kardeş şehir fikri çok kıymetli. Ancak bu işin sadece formalitede kalmaması gerekiyor. Eğer sizin dediğiniz gibi turizm ve ticaret alanlarını da işin içine katabilirsek, bu bağ gerçek anlamda fayda sağlayacaktır. Buhara hem tarihsel hem kültürel anlamda çok değerli ve güzel bir şehir. Ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç ve beraberindeki heyet daha sonra Taşkent’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.