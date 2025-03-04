Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından geliştirilen "Modifiye Daralan Oluk (MDO)" zenginleştirme cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model" olarak tescillendi.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taki Güler’in öncülüğünde; Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Arş. Gör. Ercan Polat, Maden Yüksek Mühendisi Erdal Karadağ ve Maden Yüksek Mühendisi Süleyman Yurtsever’den oluşan akademik ekip, madencilik sektöründe kullanılmak üzere "Modifiye Daralan Oluk (MDO)" adlı zenginleştirme makinesini geliştirdi. Cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021/008290 numarası ile "Faydalı Modeli" olarak tescillendi.

"Daha verimli ve sürdürülebilir madencilik amaçlanıyor"

Yoğunluğa dayalı bir zenginleştirme cihazı olan daralan oluk, iki yüksek lisans ve bir doktora tezi kapsamında geliştirilirken, MSKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle üç farklı projeden finansal destek aldı.

Geliştirilen cihaz, minerallerin pulp ortamındaki benzer hızlarda hareket süreleri nedeniyle artan parçalanma sorununa çözüm sağlamayı hedefliyor.

"Endüstriyel ölçekte test edilmeye hazır"

Laboratuvar işleminde başarılı bir şekilde test edilen ve endüstriyel olarak tasarlanan MDO, geniş kapsamlı uygulamalar için test edilmeye hazır hale getirildi.

Düşük enerji tüketimi ve düşük ilk yatırım maliyeti gibi avantajlara sahip olan MDO’nun, özellikle altın (Au), gümüş (Ag), krom (Cr) ve demir (Fe) gibi metal cevherlerinin zenginleştirilmesinde; kuvars ve feldspat gibi endüstriyel hammaddelerin işlenmesinde; kömür temizleme parçacıklarında ve cevher zenginleştirme tesis atıklarının ekonomiye kazandırılmasında geniş bir kullanım alanına sahip olması bekleniyor.