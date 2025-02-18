Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 9’uncu Muğla/Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğine katılarak üniversite adayı öğrencilerle buluştu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı organizasyonda, MSKÜ başarılı bir tanıtım gerçekleştirerek ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, lisans ve ön lisans bölümleri, uygulama imkanları, kampüs yaşamı, akademik ve sosyal başarıları ile öğrencilere sunulan fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılan MSKÜ standı, öğrenciler ve eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü.

Fuarda ayrıca çeşitli akademisyenler tarafından lise son sınıf öğrencileri ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri de verildi. Bu sayede öğrenciler, tercih edecekleri bölümler ve mesleki imkanlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Rektör Prof. Dr. Kaçar öğrencilerle buluştu

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, fuar alanında öğrencilerle bir araya gelerek merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Kaçar, MSKÜ’nün öğrencilere sunduğu akademik ve mesleki donanımın, onları geleceğe en iyi şekilde hazırladığını vurguladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve şube müdürleri de MSKÜ standını ziyaret ederek üniversitenin eğitim imkanları ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgi aldı.

MSKÜ’nün gençlere sunduğu akademik imkanları yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, fuardan memnun ayrıldı. MSKÜ yetkilileri, gelecekte de benzer organizasyonlarda yer alarak üniversitenin tanıtımına devam edeceklerini belirtti.