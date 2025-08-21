Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Geçen sezon Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma başarısı gösteren ekip, kamp ve hazırlık maçlarıyla yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandığı bildirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 6.sırada tamamlayarak Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazanan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin ardından yayıncı kuruluşun canlı yayın programına katılarak İsmail Şenol ve Pınar İlik Üçer’in sorularını yanıtlayan MSK Asbaşkanı Doğukan Uyan, yeni sezona Süper Lig’de ki ilk sezonda hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğu ile başlayacaklarını söyledi.

"Sezona çok sıkı hazırlanıyoruz"

Geçtiğimiz sezon elde edilen başarının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını aktaran Uyan, takımı kurarken önceki senenin çekirdek kadrosundan 5 oyuncunun yanı sıra Avrupa’da tanınan, EuroLeague ve NBA deneyimi olan önemli oyuncuların da 2025-2026 sezonunda MSK forması giyeceklerini söyledi. Uyan, "Bu sezon takımımızı kurarken geçen seneden çekirdek 5 oyuncumuzu koruduk. Bunlar da çok deneyimli oyuncular, bu ligde de Avrupa’da da tanınan oyuncular. Bu oyuncuların yanı sıra hem EuroLeague deneyimi hem de daha önce NBA geçmişi olan çok kıymetli yabancı oyuncuları da kadromuza dâhil ettik. Kadromuz neredeyse tamam, antrenmanlarına başladı. Kamp ve hazırlık maçlarıyla sezona çok sıkı hazırlık yapıyorlar şu anda" diye konuştu.

"Kadromuz dirençli arkadaşlardan oluşuyor"

2025-2026 sezonu fikstür çekimini değerlendiren MSK Asbaşkanı Uyan, Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk turunun oynanacağı tarihlerde yoğun bir maç grafiğinin kendilerini beklediğini kaydetti. Güney bölgesinin basketbolda ki tek temsilcisinin MSK olduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Uyan, "Şampiyonlar Ligi’nin ilk turu olan tarihlerde çok yoğun bir fikstürümüz var. Takımımızın bu duruma mukabil idmanlarını daha hızlı ve yoğun bir şekilde oluşturarak çalışacğını düşünüyorum. Onun içinde bütün programımızı hazırladık. Zaten kadromuzda bu durum ön görülerek dirençli arkadaşlardan oluşuyor" dedi.

"Mersin çok önemli bir basketbol şehri"

Mersin’in basketbol için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek sözlerini devam ettiren Uyan, gerek salon kapasitesi gerekse Mersinlilerin takıma olan desteklerinin bu sözlerini destekler nitelikte olduğunu vurguladı. Kentte iş dünyasından kamu kurum ve kuruluşlarına kadar her kesimin takıma sahip çıktığını dile getiren Uyan, "Mersin çok önemli bir basketbol şehri. Salonumuz olimpik bir salon. Bu sene ortalama minimum 5 bin seyirci desteği ile oynadık" ifadelerini kullandı.

Kulübün mali hesapları ve şeffaflığının güven endeksini oldukça yükselttiğini söyleyen Uyan, bu sene daha yüksek seyirci kapasitesinin desteği ile oynamak istediklerini kaydetti.

"MSK Basketbol Akademi’yi kurduk"

Elde edilen başarıların yanı sıra Mersin’de basketbol sevgisini pekiştirmek için de önemli adımlar attıklarına da değinen Uyan, "Mersin’de basketbola olan ilgiyi üretimle pekiştirmemiz lazım. Bu, basketbolcu üretmek demektir. Biz şu an MSK Basketbol Akademi ismiyle bir oluşuma başladık. Türkiye’nin bu konuda en önemli ismi Namık Yazlar’ı koordinatör olarak getirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokolle 30 odalı bir yurt ve içinde basketbol tesisi olan bir kampüsü kulübümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in desteği ile tahsis edildi. Biz bölgeden taramalarla, tabi ki başka bölgenin çocukları da gelebilir, çocukları kulübümüze kazandıracağız. Tıpkı eski Banvit ekolü gibi, Tofaş şu anda hala bunu yapıyor. Bu çocukları psikolojik desteklerinden tutun özel okullardaki eğitimine, giyimine, kuşamına, yemesine varıncaya kadar kulüp bütçesinden pay ayırıp yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu proje aynı zamanda vatana ve milletin çocuklarına bir hizmettir"

Projenin kulübün geleceği adına olduğu kadar ülkenin gençleri adına da çok önemli olduğunun altını çizen Uyan "Bu sadece basketbol camiasına bir katkı değil. Bu proje aynı zamanda vatana ve milletin çocuklarına bir hizmet. Bu anlamda biz güneyde Basketbol Süper Ligi’nin tek temsilcisi olmanın yanında basketbola insan üreten, değer katan bir kulüp olmanın hazzını yaşamak istiyoruz. 3 sene içinde bu projenin büyük faydalarını göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.