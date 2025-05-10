Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni deplasmanda yenerek play-off yolunda önemli bir galibiyet alan Mersin Spor Kulübü’nde (MSK) Başantrenör Can Sevim, "Doğrudan play-off’lara girmeyi çok istiyoruz" dedi.

MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji’ni deplasmanda 60-59’luk skorla yendi. Elde edilen galibiyetin ardından MSK, maç fazlasıyla 6. sırada yer alırken, MSK Başantrenörü Can Sevim da iki takım oyuncularını da gösterdikleri performanstan dolayı kutladı.

Mücadelenin play-off sertliğinde geçtiğine dikkat çeken Sevim, "Böyle maçlarda savunmalar daha ön plana çıkar. Mücadelede son 2 dakika yaptığımız savunma da bize maçı getirdi. Takım olarak 6. sırayı almayı ve doğrudan play-off’lara girmeyi çok istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Darüşsafaka maçını da kazandığımız taktirde bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğun dile getiren Can Sevim, play-off yolunda takımını desteklemek için tüm Mersinlileri, Darüşsafaka ile oynayacakları davet etti.