BTÜ Konuşmaları’nın konuğu, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, "Mühendislikten yapay zekâya, sağlıktan çevreye kadar her alanda fizik yasaları işler" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesinde her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları’nın 4’ncü Sezon 37’nci bölüm konuğu, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile öğrenciler katıldı. "Fizik ve Evren" başlıklı konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, yapay zekânın gelişmesiyle beraber tüm alanların önemini yitirdiği algısının oluştuğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Yapay zekânın fizik ve matematik bilmediği için tam olarak akıl yürütemediğini vurgulayan Prof. Dr. Ünlü, bu dalları yapay zekâ algoritmalarına dâhil etme çabalarının sürdüğünü ancak bunun oldukça zor olduğunu belirtti.

Fiziğin temel kurallarını bilmek başarı getirir

Fizik biliminin mühendislikten tıbba, biyolojiden yapay zekâya ve çevreye kadar pek çok alanın temelini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, "Ne iş yaparsanız yapın, ister orman mühendisi olun, ister aşçı ya da farklı bir dal Fiziğin temel kurallarını bilirseniz işinizi çok daha iyi yaparsınız. Çünkü her alanda, fizik yasaları yatar. Dolayısıyla diğer bir açıdan bakarsak, fizik bölümü mezunları her alanda çalışabilir, istihdam konusunda sorunu yoktur" diye konuştu.

Kuantum mekaniği çok daha önemli olacak

Fizik biliminin; klasik mekanik, kuantum mekaniği, rölativistik mekanik ve kuantum alan teorisi üzerine kurulu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, gelecekte kuantum mekaniğinin çok daha önem kazanacağını bu nedenle mühendislik bölümü öğrencilerinin bu alanda ders alması gerektiğini söyledi.

Evren düzensizlikle yok olacak

Fiziğin en büyük sorularından biri entropi kavramıyla ilgili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünlü, evrenin güzel bir dağımla başlangıç yaptığını ancak bu dağılımın zamanla düzensizliğe yani entropiye doğru gittiğini dile getirdi. Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü, "Günün birinde her şey birbirinden o kadar uzaklaşıp kopacak ki o zaman evren yok oldu diye kabul edeceğiz" şeklinde konuştu. Karmaşık sistemler konusuna da değinen Prof. Dr. Ünlü, iklim, insan vücudu, kanser, Alzheimer gibi karmaşık sistemlerin önemli bir saha haline geldiğini sözlerine ekledi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın,

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burçin Ünlü’ye plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.