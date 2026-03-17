Bursa'nın Yenişehir ilçesinde giriş güzergahlarında başlatılan kapsamlı dönüşüm projeleri vatandaşın hizmetine giriyor. İlçede yıllardır yapılamayan Yenişehir merkez ile Bilecik yolu tamamlanarak hizmete girdi. Bursa Yolu üzerindeki akıllı kavşak ve köprü yenileme çalışmalarında son noktaya gelindi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili Ayhan Salman, Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Belediye Başkanı Ercan Özel yapımı tamamlanan Yenişehir Bilecik yolu arası yol yapım çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Yenişehir batı kesimi sanayi kavşağı ve Yüksek hızlı tren istasyonu bağlantı yolu yapımı bölgesinde inceleme ziyareti yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 'Havalimanıyla beraber yüksek hızlı trene bağlantı kavşağında incelemelerde bulunduk. Yenişehir'de doğu istikametinden batı istikametine gelirken iki tane büyük kavşağımız oldu. Bir tanesi sanayi kavşağı 50 metre çapında ciddi büyük bir kavşak çalışması oldu. Yenişehir havalimanıyla beraber yüksek hızlı tren bağlantısı olan bu önemli çalışmada Yenişehir'in hizmetine girecek. Yenişehirli hemşerilerimizin bizlerden talepleri var. Bunların farkındayız, hem ilçe merkezi hem de Yenişehir İnegöl arasının asfaltlanması istiyorlardı. Bunları Bakanımıza ilettik. Burada kalan kavşaktaki çalışmalar Nisan ayı sonunda biterek hizmete girmiş olacak' diye konuştu.

Başkan Gürkan, ' Burada ciddi çalışmalar yapıldı. İlçeye farklı bir hava katıyor. Yüksek hızlı trenin hizmete girmesiyle havalimanın çalışmasıyla birlikte gelişen sanayi bölgesiyle Yenişehir Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz 'dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her yerinde önemli hizmetler halkımızın hizmetine sunuluyor. Bu önemli hizmetlerden faydalanan Yenişehir büyüyor gelişiyor cazibe merkezi haline geliyor. Hızlı trenin hizmete girmesiyle havalimanı katkısıyla aynı zamanda tarım şehrimiz olan ilçemiz daha da gelişecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Milletvekili Ayhan Salman, 'Belediyelerimiz bir taraftan yerel anlamda güzel hizmetler yapıyor. Bakanlıklarımızda kendi görev alanlarında önemli çalışmalar yapıyor. Biz istiyoruz ki büyükşehir belediyemiz de kendi üzerine düşen görevleri yaparsa Bursa'mız çok güzel hale gelecek. Orada biraz eksiklerimiz var. Hem Yenişehir'de hem İnegöl'de maalesef ilçelerimizin tamamında Büyükşehirle koordinasyonu sağlamakta zorlanıyoruz' diye konuştu.