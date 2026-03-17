Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Elazığ'da şekerleme ürünleri satan esnaf, ürünlerini tezgaha indirmeye başladı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bayram sofralarını renklendirmek için bayram şekerlemeleri satan esnafa yöneldi. Elazığ Kapalı Çarşı esnafı ise bayramı süsleyecek olan şekerlemeler ile vatandaşlara satış için tezgahlarını hazırladı. Vatandaşların en çok tercih ettiği şekerleme türleri sütlü, çikolatalı ve aromalı olarak belirtildi.

Tarihi Kapalı Çarşı'ya bayramın geldiğini belirten esnaflardan Muhammet Özdemir, 'Esnafın da gözü açıldı, cebimiz para doldu. Buraya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çikolatalı şekerlerde pahalılık oldu. Fiyatlar, 700 ila 800 lira arasında değişti. Ortalama 100-150 lira zam geldi. Diğer şeker ürünlerinde ise 50 ila 75 lira arasında zam geldi. Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı. Her bütçeye uyan fiyatlar var. 150 liradan başlayan şeker fiyatları bin 500 lira arasında değişiyor. Yoğunluk arife gününe kadar devam ediyor. O günden sonra da bitiyor' dedi.

Şeker, kadayıf, orcik ve pestil satışlarından dolayı Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluştuğunu aktaran Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, 'En temiz ve hijyenik ürünler Kapalı Çarşı'da satılıyor. Mevsiminde en uygun ürünler burada satılıyor. Şuan da eski bayramların tek örneklerini Kapalı Çarşı'da bulabiliyoruz. Esnaf da mutlu alışveriş yapanlarda mutlu. Fiyatlarımız aynı. Kapalı Çarşı esnafları olarak aldığımız kararlarda zam yapmamaya karar verdik. Kapalı Çarşı vatandaşını düşünüyor. Eski şekerler yok, eskiden 2 ila 3 kilo arasında vatandaşlar şeker alırdı şimdi ise en fazla yarım kilo alıyorlar. Bunun nedeni de çocuklar eskisi gibi gelmiyor. Maalesef eski özlemimiz kalmadı' ifadelerini kullandı.