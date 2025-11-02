Mersin Spor Kulübü (MSK) tarafından geleceğin basketbolcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen MSK Basketbol Akademinin basın lansmanı gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, hedeflerinin Mersin’i basketbolda marka şehir yapmak olduğunu söyledi.

Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen programa, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, MSK Başkanı Berkay Üstündağ, yöneticiler ve spor camiası temsilcileri katıldı. Program, akademinin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Konuşmasına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek başlayan MSK Başkanı Berkay Üstündağ, Türkiye’de basketbolun yeniden yükseliş dönemine girdiğini vurguladı. Üstündağ, "Basketbolu sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’e sıkıştırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Mersin’i bir basketbol cenneti haline getirmek için yola çıktık. Buradan bir milli takım oyuncusu yetiştirmek bizim için birçok maç kazanmaktan daha kıymetli olacaktır" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de akademide sporcular için her türlü imkanın sağlandığını belirterek, "Sizlerden tek isteğimiz çok çalışmanız ve ileride Mersin’in gururu olmanız" ifadelerini kullandı.

Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar ise projeye büyük inançla dahil olduğunu belirterek, "Kucağımızda bir fidan var. Bu fidanı sulayacağız, büyüteceğiz ve yeşerteceğiz. Çok güçlü bir destek var ve buna layık olmak için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

MSK altyapı oyuncularından Berat Ege Bulut, Bursaspor’dan transfer olduğunu hatırlatarak, "Mersin’de altyapıya verilen değeri görünce ‘keşke daha önce gelseydim’ dedim" şeklinde konuştu.

MSK Basketbol Akademi hakkında

30 odalı tesiste öğrenci yurdu, fitness salonu, toplantı salonu ve sadece altyapıya özel spor salonu bulunuyor. Sporcuların eğitimleri anlaşmalı okulda tam burslu olarak sağlanırken, akademide diyetisyen kontrolünde üç öğün yemek veriliyor. Tesiste ayrıca hemşire, yurt yönetimi ve destek personeli de görev yapıyor.