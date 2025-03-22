Bilecik’te düzenlenen ’Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş’ etkinliği kapsamında motosikletçiler Ertuğrul Gazi Türbesi’nden aldıkları toprağı Çanakkale’ye götürmek üzere yola çıktı.

Bilecik Valiliği, Bilecik Motosiklet Derneği ve Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ’Kuruluştan Kurtuluşa Milli Sürüş’ etkinliği kapsamında Söğüt’te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale’ye gönderildi. Törende konuşma yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu etkinliğin sadece bir motosiklet sürüşü olmadığına değinerek, ecdadın tohumlarının atıldığı Söğüt’ten kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’ye uzanan bir sürüş olacağını söyledi.

Ardından Ertuğrul Gazi Türbesi’nden alınan toprağı, Türk bayrağını ve Yörük keyfiyesini, Çanakkale Valisi Ömer Toraman’a teslim etmek üzere motosikletçiler yola çıktı.