Türkiye'de motosiklet kullanımının hızla artması, beraberinde güvenlik sorunlarını da getiriyor. Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Gürkan Özdemir, genç sürücülerde güvenlik ekipmanı eksikliğine dikkat çekerken, motosiklet kulüplerine örnek olma çağrısı yaptı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Son yıllarda Türkiye’de motosiklet kullanımı büyük bir artış gösterdi.

2024 yılı Aralık ayı verilerine göre, trafiğe kayıtlı araçlar arasında motosikletlerin oranı yüzde 18'e ulaştı. Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Gürkan Özdemir, bu artışın ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

UCUZ MOTOSİKLETLER GENÇLERİ CEZBEDİYOR

Özdemir, Asya kökenli ve özellikle Çin menşeili motosikletlerin ucuz fiyatlarla piyasaya girmesiyle birlikte özellikle 20 yaş altı gençlerin düşük cc’li motosikletlere yöneldiğini belirtti. Ancak bu yaş grubunun güvenlik farkındalığının düşük olması, ekipman eksikliğiyle birleşince kaza riskini önemli ölçüde artırıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, büyük şehirlerdeki trafik ve park sorunları motosikleti cazip hale getiriyor. Ancak bu cazibenin bedeli yüksek olabilir. Motosiklet kazaları hem sürücüler hem de diğer araçlar için tehlike oluşturuyor.

KULÜPLERE VE DERNEKLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte kulüplerin ve derneklerin de topluma örnek olma görevi büyüyor.

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Gürkan Özdemir, kasksız ve ekipmansız sürüşe kesinlikle son verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sürüş eğitimlerinin zorunlu hale gelmesi gerektiğini söyledi. Motosiklet sürücülerinin trafikte sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, diğer araç sürücülerine de seslenerek, "Unutmayın motosiklet sürücüsünün kaportası yok. Yollar hepimizin. Trafikte karşılıklı saygı, hoşgörü ve empati ile her şey daha güzel olacaktır." mesajını verdi.