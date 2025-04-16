Düzce Belediyesi, yol güvenliğini artırmak ve yayaların güvenli geçişini sağlamak amacıyla yaya geçidi çizgi çalışmaları gerçekleştiriyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce zamanla silinerek görünürlüğünü yitiren yaya geçidi çizgileri boyanarak daha belirgin hale getiriliyor.

Düzce Belediyesi, şehir genelinde trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak hedefiyle özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler, cadde ve sokaklarda planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla silinerek görünürlüğünü yitiren yaya geçidi çizgileri yeniden boyanarak daha belirgin hale getiriliyor. Sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken daha dikkatli olmaları ve vatandaşların karşıdan karşıya geçerken kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla yürütülen planlı çalışmalarda vatandaşlardan gelen talepler de göz önünde bulunduruluyor.