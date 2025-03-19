Bolu’da baharın müjdecisi yüzlerce leylek, mola verdikleri 5 dönümlük tarlada adım atacak yer bırakmadı.

Baharın habercisi leylekler, göç yolculuklarına başladı. Soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç eden yüzlerce leylek, Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde mola verdi. Tarlasını süren bir vatandaşın, 5 dönüm arazisine yüzlerce leylek kondu. İşlenen topraktan çıkan böcek ve tohumları yiyen yüzlerce leylek, 5 dönümlük arazide adım atacak yer bırakmadı. Burada bir süre hem beslenen hem de dinlenen leylekler, daha sonra göçe devam etti.