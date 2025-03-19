İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş olmadığını belirterek, tek şeyin seçimleri boykot etmek olduğunu savundu. Dervişoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da anayasaya göre aday olamayacağını öne sürdü.ANKARA (İGFA) -İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu ve 6 şüpheli hakkında "terör" soruşturması nedeniyle verilen gözaltı kararını eleştirdi. 150 yılı aşan demokrasi tarihinin kara bir güne çevrildiğini savunan Dervişoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti, egemenliğin de kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Biz 'konuşan Türkiye' dedikçe, iktidar ağzını açan herkesi gözaltına alıyor, tutukluyor, demir parmaklıkların ardına gönderiyor. Artık anlaşılıyor ki konuşulacak çok fazla şey kalmamıştır. Türkiye'de demokrasi ve hukuk askıya alınmış, seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü güç kullanımı meşrulaştırılmıştır" diye konuştu.

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI ASKIYA ALINMIŞTIR"

Türkiye'de bugün itibarıyla seçme ve seçilme hakkının, hürriyetin, demokrasinin, hukuk ve anayasal hakların askıya alındığını, anayasal bir suç işlendiğini iddia eden Dervişoğlu, yaşananları millete şikayet etti.

Bu adaletsizlik karşısında yapılacak tek şey;Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesidir! pic.twitter.com/cwCrhg90r8— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) March 19, 2025

Seçim ve siyaset yapılamaz hale gelindiğini savunan Dervişoğlu, yaşananlara son verilmesi çağrısında bulunarak şöyle seslendi:

"Cumhuriyet'in size sunduğu seçme ve seçilme hakkıyla bırakın muhtarı, Cumhurbaşkanı bile oldunuz. Çünkü Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir, Cumhuriyet hürriyettir. Ama sen artık bununla yetinmiyorsun, siyaseti, muhalefeti, yetmiyor, adayları belirliyorsun. Cumhuriyet'in kurumlarını budamakla da yetinmiyor, milletin seçebilmek yetkisini bile gasbediyorsun. Bu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kaldırabileceği bir şey değil."

Muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre aday olamayacağını iddia ederek, "Anayasayı tanımazlık devam ederse ve adaylığın yolu açılır, muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar sürerse, yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir. Tüm muhalefet yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeli."dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından, son gelişmeleri değerlendirmek üzere divan üyeleri ve milletvekilleri ile birlikte kapalı grup toplantısına geçildi. Dervişoğlu'nun, bugün divan üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya geleceği de duyuruldu.