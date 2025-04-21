Isparta’da modifiye araç festivalinde drift atan Tofaş marka otomobil aniden alev aldı. Sürücü yangın tüpüyle müdahale ederek aracı söndürürken, izleyiciler arasında panik yaşandı.

Isparta’nın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde "Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte seyirciler arasında drift gösterisi yapan Tofaş marka bir otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran sürücü, bagajdan çıkardığı yangın tüpüyle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın anı izleyenler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, yangının büyümeden söndürülmesiyle rahat bir nefes alındı. Müdahalenin ardından araç drift gösterisine devam etti.