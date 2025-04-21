Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan "TOGÜ Mutfak", hem eğitime hem de üretime katkı sağlayacak önemli bir tesis olarak törenle hizmete açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kurulan "TOGÜ Mutfak", düzenlenen törenle açıldı. Üniversitenin Sosyal Tesisler Yanında gerçekleştirilen açılış törenine akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yeni mutfağın öğrenciler başta olmak üzere personel ve üniversiteye gelen misafirlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Rektör Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bugün burada sadece bir eğitim altyapısı değil üretim, istihdam. Ar-Ge ve toplumsal katkı açısından da çok önemli bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz için gurur kaynağıdır. Tokat Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümümüzün bir projesi olarak hayata geçen bu tesiste eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz bizzat çalışarak üretime katkı sağlayarak deneyime katkı sağlamış olacaklardır" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetlilere mutfakta üretilen ikramlar sunuldu.