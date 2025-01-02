Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Caner Kıvanç Hekimoğlu, modada üstün kalitede ve gerçekçilikte moda tasarımları üretebilen gelişmiş bir yapay zeka sistemi oluşturdu.

“Üretken Çekişmeli Ağlar ile Yapay Zeka Destekli Moda Tasarımcısı ve Değerlendirici” adını taşıyan yazılım, tasarımlar ve moda trendlerinden oluşan kapsamlı veri setlerini kullanarak, yapay zeka desteğiyle özgün ve yenilikçi moda fikirleri üretiyor. Özgün tasarımlar yapılmasını teşvik eden yazılım, tasarımcılara rekabet avantajı sağlarken, dijital örnek üretimi yoluyla malzeme israfını azaltarak moda sektöründe sürdürülebilirlik ihtiyacını karşılıyor.

Son zamanlarda moda endüstrisinin, çeşitli ve rekabetçi bir pazarın gereksinimlerini karşılamak için ileri teknolojileri giderek daha fazla kullandığını belirten Caner Kıvanç Hekimoğlu moda tasarımları üretebilen yazılımın modada sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ortaya çıktığını belirterek süreci şöyle anlattı: “Tez danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Süleyman Ünlütürk’ün yaptığı yazılımın temelleri 2016 yılında atıldı. 2016 yılında 1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İş birliği Projesi olarak başladı. Hatta Yaşar Üniversitesinin 1505 programındaki ilk projesi olarak hayata geçti. Sanayi ayağında da CU Tekstil yer aldı. CU Tekstil, moda tasarımı konusunda uzmanlaşmış bir firma. Her tasarımdan da bir tane örnek ürün üretiyor. Yapılan bu tasarımlar da moda zincirlerine ya da büyük tekstil firmalarına sunuluyor. Firmalar beğendikleri tasarımların üretimini yapıyor. Beğenmedikleri de çöp oluyor. Firmanın talebi üzerine tasarımlar üretilmeden önce yapay zeka ile tasarımın beğenilip beğenilmeyeceğini oransal olarak hesaplayan bir yazılım geliştirdik. Bu projenin ilk aşamasıydı ve benim ilk yüksek lisans tezimdi. Firma 1505 TÜBİTAK Projesi olarak hazırlanan bu yazılımı 2021’e kadar kendi tasarımlarını iyileştirmek için aktif kullandı.”

Dijital moda beğeni ölçer sistemi

Bu ilk yazılım sayesinde firmanın kabul oranlarının arttığını anlatan Hekimoğlu, “Eskiden yapılan tasarımların yüzde 15’i kabul ediliyor, yüzde 85’i çöp oluyordu. Yazılımla birlikte kabul edilen tasarım oranı yüzde 65’lere kadar çıktı. Bu çok önemli bir adım oldu. 2018 yılında Avrupa Patente de başvurduk. Adı da DIGITAL FASHION TASTE METER SYSTEM (Dijital Moda Beğeni Ölçer Sistemi) adıyla ulusal ve Avrupa patenti aldık” dedi.

Ardından bu tasarımları biz üretebilir miyiz sorusuna odaklandıklarını söyleyen Hekimoğlu, “Bu defa sadece beğeni temelli değil, tasarım yapan bir yazılım geliştirdik. Yani yapay zekayı tasarımcı olarak kullanan bir yazılım geliştirdik. Bu da doktora tezim oldu. Yazılım artık kendisi tasarım yapan bir duruma geldi. Bu yazılımda iki yapay zeka var. Biri beğeni konusuna odaklanan, diğeri ise tasarım yapan. İlki ikincisine daha iyi tasarım yapabilmesi için referans veriyor. İlk yazılımımız karar destek sistemi beğeni yüzde 85 seviyesine ulaştığında devreden çıkıyor” diye konuştu.

Zaman ve mal,yetten tasarruf

Yazılımın tasarım ve üretim maliyetlerini azaltmak, zamandan tasarruf etmek gibi birçok avantajı olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, “Geleneksel yöntemde bir tasarımcının yeni bir giysi çizimi yapıp onay alması uzun bir süreç iken, geliştirdiğimiz sistem bilgisayar ortamında tasarımları hızlıca değerlendirip onaylıyor. 25- 30 bin kere denenen bir simülasyon yapıyoruz. Tasarımcıların işini kolaylaştıran destek bir sistem. Daha önce beğeni toplamış tasarımları özel bir veri havuzunda saklıyor ve bu başarılı örneklerden yola çıkarak özgün tasarımlar üretiyor. Bu sayede tasarım sürecini hem hızlandırıyor hem de verimliliği artırıyor. Tasarım alanında ciddi anlamda işi kolaylaştıran bir yazılım.” dedi.