SUBÜ İyilik Gönüllüleri Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Renkli Hayaller Oyun Alanı’ isimli projelerini hayata geçirdi. Projede minik öğrencilerin hayalindeki oyun alanları okul bahçelerinde oluşturulmaya çalışıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İyilik Gönüllüleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Renkli Hayaller Oyun Alanı’ projesini hayata geçirdi. Topluluk üyesi öğrenciler proje minvalinde; Hacı Emine Oba İlkokulu, Şehit Ahmet Çondul İlkokulu ve Taşağıl İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukları fiziksel aktiviteye teşvik etti. Minik öğrencilerin hayal gücünden ilham alan topluluk üyeleri, okul bahçelerine oyun alanı çizimleri yaptı. Çocuklarla birlikte bu alanlarda çeşitli oyunlar oynayan topluluk üyesi öğrenciler, aynı zamanda minik öğrencilerin daha verimli şekilde spor yapabilmeleri amacıyla voleybol sahasını yeniledi. Proje hakkında açıklama yapan Topluluk Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halil Türktemiz, "Çocukların dünyasına umut ve neşe katmak gayesiyle düzenlediğimiz projemizi gerçekleştirdik. Topluluğumuz, sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların hayatına dokunmaya ve üniversite öğrencilerinin gönüllülük yolculuğunu güçlendirmeye devam edecek" dedi.