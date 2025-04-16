Yunusemre Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi vermeye devam ediyor. Koruyucu Diş Hekimliği Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen projede öğrencilere ağız ve diş bakımı anlatılıyor.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre İlçesindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik ağız sağlığı ve bakımı eğitimi devam ediyor. Koruyucu Diş Hekimliği Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen Ağız Diş Sağlığı Eğitimi, Dernek Başkanı Diş Hekimi Faruk Tomruk tarafından veriliyor. Ocak ayından itibaren, eğitimler kapsamında 18 kırsal mahallede 694 anaokulu ve ilkokul öğrencisine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı. İlçe merkezinde ise 4 okulda ise 423 ilkokul birinci sınıf öğrencisi bu eğitimden yararlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek projede çocuklara içerisinde ağız bakım ürünleri bulunan çantalar hediye ediliyor.