Ev sahipliğini bu yıl ilk kez Manisa’nın yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle yapıldı.

Şehzadeler şehri olarak anılan Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Manisa Kültür Yolu Festivali’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021’de İstanbul Beyoğlu’nda başladığını hatırlatarak, "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu’nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik" ifadelerini kullandı.

Verilen sözün üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.

Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

9 günde 520 etkinlik, 33 noktada kültür buluşmaları

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa’nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi. Ersoy, "Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız" diyerek programın kapsamını paylaştı.

Festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere, geleneksel ve dijital sanatın her alanına uzanan çok yönlü bir içerik planlandığını belirten Bakan Ersoy, "Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız" dedi.

Bakan Ersoy, festival boyunca Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının Manisalı sanatseverler için perde açacağı bilgisini aktaran Ersoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da bu kapsamda festivalde yer alacağını söyledi.

Festivalde "Seyyah Anadolu Medeniyetleri", "Köklere Yolculuk", "Lidya’nın İzleri", "Yaşayan Miras Ahşap İşleri" gibi tematik sergilere yer verileceğini belirten Bakan Ersoy, heykel, resim, ebru, çini gibi sanat atölyeleri ve workshopların da düzenlendiğini ifade etti. Ersoy, "Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum" dedi.

Bakan Ersoy, ayrıca konferans, söyleşi ve çalıştaylarla festivalin entelektüel boyutunun da öne çıkarılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa mutfağının tanıtılacağı 11 lezzet durağı ile gastronomi etkinliklerine de yer verildiğini vurgulayarak festivalin hem sosyal hem de ekonomik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Yeni Manisa Müzesi kapılarını açtı

Festival kapsamında Manisalıların uzun yıllardır beklediği yeni Manisa Müzesi de açıldı. Yeni Manisa Müzesi ile ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "Manisa’ya yakışır bir eser olarak inşa ettiğimiz bu çağdaş kompleks 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip. Yeni Manisa Müzesiinteraktif sunum teknikleriyle tasarlanmış olup, ziyaretçilerin hem izleyen hem de deneyimleyen bireyler olmalarını amaçlamıştır. Bu çağdaş yaklaşım dahilinde kullanılan ve tematik sergilemeleri destekleyen filmler, dijital uygulamalar, bilgi panoları ve canlandırmalar ilgiyi artırmakta, merakı beslemekte; müzemize değer, öğrenme çabasına keyif ve kolaylık katmaktadır. Şu anda müzemizde 1700’den fazla eseri sergilemekteyiz. Pişmiş toprak, cam ve kemikten taş, bronz ve altın eserlere uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik teşhirde yerini almış durumda. Ben hem Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin hem de Yeni Manisa Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugün Manisa İl Halk Kütüphanemizin açılışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Festivalin geçmişten bugüne ulaştığı noktaya değinen Bakan Ersoy, "2021 yılında Beyoğlu’nda, 80 farklı mekânda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380’nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik" dedi.

Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekanda düzenlenecek 6 bin 800’ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık" diyen Bakan Ersoy, hizmet ve eser çıtasını sürekli yükselttiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy daha sonra, festival rotasında sanatseverlerle buluşacak etkinlikleri ziyaret etti

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy ve beraberindekiler müzeyi gezdi.

Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKParti Manisa Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, il müdürleri, daire başkanları, oda ve dernek başkanları ve sanatseverler katıldı.