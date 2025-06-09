Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanedeki tedavisinin

3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde bayramın ilk günü saat 23.30’da havuzun yanındaki makine bölümünde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülerek yoğun bakımda tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanedeki tedavisinin 3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Nurcan Zeyrek ile evli olan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, 3 çocuk babasıydı.

Ferdi Zeyrek’in vefat haberini X hesabından duyuran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Haberi alan ve hastane bahçesine gelen vatandaşlar, gözyaşları içinde dualar etti.