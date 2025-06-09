Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız, kardiyak arrest nedeniyle vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde vefat etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "6 Haziran’dan beri hastanemizde tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek saat 17.05 sıralarında, tüm müdahalelere rağmen kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız, değerli başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.