Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay’ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları anaokulu öğrencileri, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay’ı makamında ziyaret etti. Akçay’ın ve diğer polislerin polis bayramını kutlayan çocuklara hediye oyuncaklar verildi. Ziyaretle alakalı konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Günay Soluk Anaokulu müdürü Zeynep Sungur, "Sizler varken bizler daha huzurluyuz, varlığınız bizlere güven veriyor" ifadelerini kullandı. Miniklerin ziyareti hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.