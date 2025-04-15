CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 26 Nisan 2022’de yaptığı konuşma nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."