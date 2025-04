Adıyaman Valisi Osman Varol’un halk buluşmaları devam ediyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, bir taraftan şehrin alt ve üst yapısıyla yeniden ihya ve inşa ederken diğer taraftan hayatın her alanına dokunan, insanı merkeze alan çözüm odaklı yaklaşımla vatandaşların sorun ile sıkıntılarını dinliyor. Her hafta salı günleri geleneksel hale getirdiği halk buluşmaları ile vatandaşları ağırlayarak ihtiyaç, talep, sorun ve sıkıntılarını dinlemeyi sürdüren Vali Osman Varol, kendisine iletilen talepleri tek tek not alarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor.