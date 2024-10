Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde minikleri can dostlarla buluşturdu.

Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından birini Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi can dostlara en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde bugüne kadar 3 bin 370 can dost sahiplendirilirken 51 bin 744 can dost tedavi edildi ve 24 bin 518’de kısırlaştırma işlemi yapıldı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi minikleri can dostlarla buluşturdu. Farklı okullardan Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Geçici Hayvan Bakımevi’ne gelen minik öğrencilere Büyükşehir Belediyesi personelleri eşlik ederek can dostların yaşam alanlarını, sağlıkları için yapılanları anlattı. Hayvan sevgisinin artması için miniklere sahiplendirmenin öneminden bahsedildi. Doğal yaşam alanlarına sahip Geçici Hayvan Bakımevi’ni açıldığı günden bugüne 27 bin 388 vatandaş ziyaret ederek can dostlarla buluşma fırsatı buldu ve onları sahiplendi.

Veteriner Hekim Merve Çamlı; “Bugüne kadar 3 bin 370 minik dostumuzu yeni sahipleri ile buluşturarak sahiplendirdik”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret eden çocuklara can dostlarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimlerinden Merve Çamlı: “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bakımevimize pek çok okul ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere bugün hayvan besleme ve bakımı konusunda küçük bilgilendirmeler yaptık. Program sonunda da sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için küçük paketler yaptığımız mamaları hediye ettik. Bakımevimizde bugüne kadar yaklaşık 52 bin hayvan tedavi ettik. Bunun yanı sıra 25 bine yakın hayvanımızı kısırlaştırdık ve yaklaşık 2 bin 100 hayvana cerrahi operasyon uyguladık. 3 bin 370 minik dostumuzu da yeni sahipleri ile buluşturarak sahiplendirdik” ifadelerini kullandı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret eden minik Canberk, “Sokaklarda olan hayvanları beslemeli ve onlara iyi davranmalıyız. Eğer kedi veya köpek istiyorsak hayvanları satın almamalı, sahiplenmeliyiz” dedi.

Geçici Hayvan Bakımevi’nde hayvanları ziyaret eden minik Larin, “Benim de Taci adından bir kedim var. Tüylerinin yumuşak olmasını çok seviyorum. Burada da bugün çok güzel kediler gördüm ve onları sevdim. Sokaklardaki kedileri ve köpekleri de evimizdeki hayvanlarımızdan ayırmamalıyız. Onlara da; mama, su ve sevgi vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras; “Dünyayı ve yaşamı paylaştığımız tüm canlara gerekli saygıyı gösterelim”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimler olarak can dostların sağlığı, doğal yaşam alanları ve sahiplendirilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile sosyal medya hesabından şu notu paylaştı; “Muğla’da can dostlarımıza sağlıklı ve uygun şartlarda sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 50 binden fazla can dostumuzun tedavisini, 25 binden fazlasının kısırlaştırılmasını sağladık. Ancak 3 bin can dostumuz yeni evine kavuşabildi. “Satın Alma Sahiplen” mottomuzla bu sayıyı arttırabileceğimizi, Muğla’nın daha fazla can dostun sorumluluğunu alabileceğini biliyorum. Öte yandan sadece sokakta yaşayan can dostlarımızı değil, ormanlarımızda, denizlerimizde yaşayan canlarımızı da koruyalım, dünyayı ve yaşamı paylaştığımız tüm canlara gerekli saygıyı gösterelim”