Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Cumhuriyet’in 101. yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de kutlamalar erken başladı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi iştirak şirketi Düzce BelKA bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakımevi öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kala gerçekleştirilen etkinlikte minikler, Cumhuriyeti kutladıkları gibi Türk Bayrağı’nın şehit kanı ile sulandığı deyiminin anlamını öğrendi.

Kavanoz içinde bulunan şeffaf suyun içine kırmızı boya sıkan minikler, kavanozların üzerine de Ay Yıldız simgesini yapıştırdı. Zamanla kırmızıya dönen ve Türk Bayrağı rengini alan suyu izleyen minikler hem heyecanlandı hem de Türk Bayrağı’nın önemini öğrenmiş oldu.