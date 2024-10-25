Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise belirlenen 11 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğini ara vermeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bakanlık, kararlılıkla sürdürülen operasyonların en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan teröristlerinde inlerinde hesap sormaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde de 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirmişti.
Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vEyFPaXJFZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024