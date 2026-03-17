Aydın'da İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Bir Pencere de Sizden Olsun' kampanyası kapsamında, Aydın Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatına anlamlı bir destek gelirken, ilkokul öğrencisi kampanyaya harçlığını bağışladı.

Aydın'da 'Bir pencere de sizden olsun' kampanyası kapsamında vatandaşlar, yapılmakta olan Kur'an kursunun bir bölümünü üstlenerek projeye katkıda bulunabiliyor. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu öğrencisi Ömer Melih Sever, biriktirdiği harçlıklarıyla kampanyaya katkıda bulunarak Kur'an kursu için bir pencere bağışında bulundu. Harçlıklarını saydığını ve eksik kalan miktarı annesinden aldığını söyleyen Ömer Melih Sever, 'Bir pencerenin benim adıma olmasını istedim. Benim ve diğer çocukların okuyacağı Kur'an kursuna katkı sağlamak istedim' dedi.

İl Müftüsü Hasan Güneş ise küçük öğrencinin örnek davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Yaşı küçük ama gönlü büyük evlatlarımızı gördükçe duygulanmamak elde değil. Rabbim, yavrularımızı Kur'an'a bağlı, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar eylesin. İnşallah bu hayır, nice talebenin Kur'an öğrenmesine vesile olacaktır' ifadelerini kullandı.