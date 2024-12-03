DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumayeri ilçesinde minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapılarak doğru diş fırçalama yöntemi öğretildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında; geleceğimizin teminatı çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla; Cumayeri Anaokulu ve Cumayeri Rıfat Çınar 4-6 yaş grubu Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında çocuklara sağlıklı yaşam için ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve doğru diş fırçalama anlatılarak diş maketi üzerinde uygulama gerçekleştirildi.