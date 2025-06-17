Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan özel bir ilkokul öğrencileri, yazdıkları şiirlerle edebiyat dünyasına ilk adımlarını attı.

Tamamı öğrencilerin kaleminden çıkan şiirlerden oluşan ve kapak tasarımları yine öğrenciler tarafından yapılan üç ayrı kitap, içerikleri kadar isimleriyle de dikkat çekti. Bu anlamlı çalışma sayesinde öğrenciler sadece yazma becerilerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda sanatsal yönlerini de ortaya koydu.

Kitaplarını tamamlayan öğrenciler, heyecanlarını ve mutluluklarını paylaşmak üzere Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü’yü makamında ziyaret etti. Minik yazarlar, kendi kitaplarını İlçe Müdürü Kömürcü’ye hediye ederken, edebiyat yolculuklarında destek ve ilham aldıkları öğretmenleriyle gurur dolu anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğrencilerin gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Minik kalplerden çıkan bu büyük eserler, bize çocuklarımızın hayal gücünün ve ifade gücünün ne denli zengin olduğunu gösteriyor. Yazdıkları her mısra, çizdikleri her kapak tasarımı onların iç dünyasını yansıtıyor. Bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve onların ilham kaynağı olan öğretmenlerimizi kutluyorum. Edebiyata gönül vermiş bu pırıl pırıl kalemlerin yolu açık olsun "dedi.