Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Eser siyasetimize örnek teşkil eden en önemli vizyon projelerimizle aziz şehrimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz" dedi.

Şehrin geleceğinin inşa edildiği kentsel dönüşüm projelerini adım adım, titizlikle takip ettiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Hacıcuma Mahallemizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son aşamaları değerlendirdik. Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen, kentin her bir köşesindeki çalışmaları ve projeleri yerinde incelediklerini dile getirerek, " Aziziye Belediye Başkanımız Emrullah Akpunar kardeşim ile birlikte hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinledik, devam eden projelerimizi birlikte değerlendirdik. Erzurum’umuzun her köşesine hizmet götürmek, her mahallemize dokunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.