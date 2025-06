Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi’nin düzenlediği ’Arzuhal Günleri’nde engellilerin sorunlarını dinledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek korumalı iş yeri statüsündeki Gülümseyen-Down Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte engelli gençler Başkan Mehmet Sekmen’e yoğun ilgi gösterdi. Sekmen, kendisiyle görüşmeye gelen vatandaşlara, "Bizim nazarımızda engel; yüreklerde değil, sadece kelimelerdedir. Birlikte gülümseyen her yüz, bizim için en büyük mutluluktur" kaydını düştü. Engelli vatandaşlarla tek tek görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sekmen, "Sorun ve taleplerinizi en kısa zamanda çözüme ulaştıracağım" dedi. "Birlikte geçirdiğimiz her an, gönlümüze dokunan çok özel bir hatıraya dönüştü" diyen Başkan Sekmen, "Sevginin hayat bulduğu Gülümseyen Kafe’mizde engellerin ancak kalplerde olduğunu bir kez daha gördük. Aziz şehrimizin her ferdine olduğu gibi, özel gereksinimli kardeşlerimize de sahip çıkmaya, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi kaim eylesin" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz engelsiz bir Erzurum"

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de, şunları kaydetti: "Yanımızda olmasından büyük onur duyduğumuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in davetimize icabet etmeleri, engelli bireylerin haklarına ve sorunlarına gösterdiği hassasiyetin en somut göstergesidir. Bilindiği gibi ‘Kent hakkı’ kavramı, bireylerin yaşadıkları şehirlere erişim, katılım ve şehir olanaklarından eşit şekilde faydalanma hakkını ifade eder. Biz engelli bireyler için bu hak, sadece fiziksel engellerin kaldırılmasıyla sınırlı değildir; aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayata tam katılımımızın sağlanması anlamına gelir. Engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı zorlukları en aza indirmek, fırsat eşitliğini sağlamak ve ‘Engelsiz bir Erzurum’ hedefimize ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz. Arzuhal Günleri toplantısı, sorunlarımızı dile getireceğimiz, çözüm önerileri sunacağımız ve kent hakkı mücadelemizi güçlendireceğimiz önemli bir buluşma olduğuna inanıyoruz."

Başkan Efe, konuşmasında engellilere yönelik yatırımları hayata geçiren Başkan Sekmen’e teşekkür etti.