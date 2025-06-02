Bolu’da Gölköy Kız Yurdu öğrencileri, el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları "Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ederek, miniklere moral oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Şifa Oyuncakları" projesine destek veren Gölköy Kız Yurdu öğrencileri, ördükleri oyuncaklarla minik kalplere dokundu. Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar, hastanelerde tedavi gören çocuklara ulaştırılarak moral kaynağı oldu. "Her oyuncak bir tebessüm, her tebessüm de bir şifaya dönüşsün" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Proje hastane de tedavi gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Projenin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.