Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri "Kitaplarda Gezebilir Projesi" kapsamında topladıkları kitapları Mütercim Asım İlkokulu bünyesindeki kardeş ana sınıfı öğrencilerine armağan ederek bir çok ortak etkinliğe de imza attı.

Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu Özel Okulları hazırlık grubu öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Projeyle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Anaokulu Müdüresin Selda Bozkurt, "IB PYP kapsamında duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan proje doğrultusunda başlatılan ’Kitaplarda Gezebilir’ kampanyasıyla minik yüreklerden büyük bir destek geldi. GKV Özel Anaokulu öğrencileri sınıflarında toplanan kitapları, öğrenciler ve velilerin katkısıyla özenle paketlendi. Belirlenen sınıf temsilcileri, gönüllü veliler ve öğretmenler eşliğinde Mütercim Asım Anaokulu’na gidilerek hazırlanan koliler okul yetkililerine teslim edildi. Hazırlık grubu öğrencilerin ve velilerin titizlikle hazırladığı kitaplar, proje kapsamında kardeş sınıflarda eğitim gören çocuklara ulaştırıldı. Minik öğrencilerin bu etkinliği, hem öğrencilerin toplumsal farkındalık kazanmasına hem de paylaşma duygusunu deneyimlemelerine imkan sağladı. Kitaplar, çocuklar arasında el değiştirerek gezmeye devam ederken, minik kalplerin hayal dünyasında kocaman pencereler açmaya devam ediyor" dedi.