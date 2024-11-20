İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Minik Eller Tasarlıyor” yarışması, Ekim ayında “Oyun Parkımı Tasarlıyorum” temasıyla gerçekleşti.

Yarışma, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi ve tasarım becerilerini ortaya çıkarmalarını amaçladı. Çocuklar, kendi oyun parklarını tasarlayarak hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Şube Müdürü Muammer Şimşek tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Şimşek, çocukların üreticiliğini ve tasarımlarını överek bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.