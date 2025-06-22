Bayburt’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu büyük bir heyecanla başladı. Çocuklarını sınava getiren veliler, sınav merkezlerinin önünde toplanarak, heyecanlı bekleyişlerini sürdürdüler. 4 kez sınava girmesine rağmen üniversiteye yerleşemeyen Yalçın Akdeniz’in okunmuş suyla sınav kazanmaya yönelik bulduğu çözüm yüzlerde tebessüm oluştururken, Akdeniz, "Bütün sır, keramet suda mı?" sorusuna "İnşallah bu sefer suda olur" cevabını verdi.

Bayburt’ta berberlik yapan Yalçın Akdeniz, Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi olmak için 4 defa üst üste sınava girdi ancak istediği bölümü bir türlü kazanamadı. Bu kez annesinin okuduğu dualı suyla sınava gelen Akdeniz, üniversiteyi kazanacağını ve Spor Yönetimi Bölümü okuyacağını belirtti. Akdeniz, "Bu sefer annemin okunmuş suyuyla sınava geldim. Bu defa başaracağım, beşinci kez sınava gireceğim. Allah izin fırsat verirse bu sene spor yönetimi kazanacağım. İnşallah bütün sır, keramet bu suda olur" diyerek, olaya şakayla yaklaştı.

Oğlunu sınava getiren 29 yıllık öğretmeni yakın arkadaşı yalnız bırakmadı

Sınav merkezinde dikkat çeken bir diğer isim ise 29 yıllık öğretmen Sibel Kadakal Özkök oldu. Oğlu Muhammet Taha Özkök’ü sınava getiren Sibel öğretmeni, yakın arkadaşı Dilek Zan yalnız bırakmadı. Anne Özkök ve arkadaşı Zan’ın heyecanları gözlerinden okundu. Çeyrek asrı aşkın meslek hayatında onlarca öğrenciyi mezun eden Özkök, ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını söyledi. Yoğun duygular içerisinde olduğunu belirten Özkök, "29 yıllık öğretmenim. Onlarca, yüzlerce çocuk okuttum, mezun ettim. Şimdi oğlumun sınavı için yakın dostumla birlikte geldik. Yıllardır eğitimin camiasının içinde olmama rağmen kendi çocuğunun sınav heyecanı çok farklıymış, yoğun duygular yaşıyorum. Allah’ım bütün sınava giren evlatlarımızın arasında benim oğluma da zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı. Yakın dost Dilek Zan ise, bütün öğrencilere başarılar dileyerek, iyi temennilerde bulundu.

"Bizim bu gençlere çok ihtiyacımız var, gençlerimize güveniyoruz"

Öğrenci velilerinden Murat Yıldırım da oğlu Ahmet Baki Yıldırım’ı sınava getirirken büyük bir heyecan yaşadı. Sınav kapısında bekleyişini sürdüren Yıldırım, oğlunun ve bütün öğrencilerin başarılı olması için dua etti. "Bir veli olarak, baba olarak heyecanlıyız, çocuklarımızdan daha çok heyecanlıyız" diyerek konuşan Yıldırım, heyecanının yüksek olduğunu vurguladı. Gençlere güveninin tam olduğunu söyleyen Yıldırım, sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Bu çocuklar ileride bizleri yönetecekler, inşallah güzel yerlere gelirler. Güzel bir sonuç almaları kendilerini olduğu kadar bizleri de, ülkemizi de sevindirir. Bizim bu gençlere çok ihtiyacımız var, malum dünyada olan olayları görüyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, onları güzel bir gelecek bekliyor. Rabbim inşallah gönüllerine göre verir, herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Veliler öğrencilerden daha heyecanlıydı

Çocuğunu erkenden sınav merkezine getiren Galip Polat isimli veli, heyecanlı olduğunu belirtti. Polat, sınava giren öğrencilerin vatana, millete, devlete hayırlı birer evlat olmalarını temenni etti.

Sınava girenler arasında Ahmet Safa Baykal isimli öğrenci de vardı. Sağlık alanından mezun olan Baykal, Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde hemşirelik okumak istediğini dile getirdi. Heyecanına yenik düşmediğini bildiren Baykal, tüm rakiplerine sınavda kolaylıklar diledi.

Bayburt’taki tüm sınav merkezlerinde benzer görüntüler yaşanırken, aileler çocuklarının geleceği için umutla bekleyişlerini sürdürdü.