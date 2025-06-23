Bayburt’un Yapracık, Yanoba, Kılıçkaya ve Çiğdemlik köylerinde yem bitkisi ekiliş alanlarına yönelik yürütülen tarla kontrolleri titizlikle tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, yem bitkisi üretim sürecinin her aşamasında çiftçilere destek olunmaya devam edildiği belirtildi. Üreticilere, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin verimli bir hasat dönemi geçirmesi için teknik personellerin sahada aktif olarak yer aldıkları hatırlatıldı. Kontrollerin, ekimden hasada kadar olan süreçte çiftçilere rehberlik etme amacı taşıdığı vurgulandı.