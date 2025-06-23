Bayburt’un Arpalı Beldesinde 64 bin metrekarelik mera alanlarında ıslah ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Mera alanlarının yeşillendirilmesi çalışmalarında sona gelindi.
Beldede, hayvancılığın geliştirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla başlatılan çalışmayla mera alanları modern yöntemlerle yeniden düzenlenerek, yeşillendiriliyor. Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, çalışma yürütülen alanlarda incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı. Mera alanlarının ekilip yeşillendirilmesinde sona gelindiği, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA