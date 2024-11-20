Erzincan’da çekilen ve çekimleri tamamlanan "Cinlerin Düğünü" filminin ve "Okul Tıraşı" filminin yönetmeni Ferit Karahan, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Yönetmen Ferit Karahan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yönetmenliğini yaptığı "Okul Tıraşı" film gösterimine katıldı. Film gösteriminden sonra öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Karahan, gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini belirtti.

Yönetmen Ferit Karahan daha sonra Vali Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret ederek misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.